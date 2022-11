Norwegens Prinzessin Märtha Louise tritt royale Aufgaben ab

Einschränkungen zum Gebrauch ihres Titels

Für kommerzielle Projekte dürfe sie ihren Titel künftig jedoch nicht mehr benutzen: So sei beschlossen worden, «dass sie in ihren Social-Media-Kanälen, in Medienproduktionen oder in Verbindung mit anderen kommerziellen Aktivitäten (mit Ausnahme von @PrincessMarthaLouise auf Instagram) weder den Titel Prinzessin verwenden noch auf Mitglieder des Königshauses verweisen» werde.