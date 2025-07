Norwegische Royals: Seltener Auftritt aller Generationen

König Harald (88) und Königin Sonja (88), Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette–Marit (51) sowie ihre Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (19) sind an diesem Freitag im norwegischen Stavanger zu Gast. Anlass sind gleich zwei bedeutende Jubiläen: die 900–Jahr–Feier der Stadt und das 200–jährige Bestehen der norwegischen Auswanderung in die USA. Die Feierlichkeiten finden unter anderem in der Kathedrale und auf dem Marktplatz statt – dort soll auch ein Geburtstagslied erklingen. Denn Königin Sonja feiert am 4. Juli ihren 88. Geburtstag.