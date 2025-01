«Nosferatu - Der Untote»: Fünf Fakten zum starbesetzten Remake

«Nosferatu – Der Untote»: Horrorfilm mit Starbesetzung

Filmfans dürfte es schwerfallen, einen Horrorfilm zu nennen, der in den vergangenen Jahren eine hochkarätigere Besetzung aufweisen konnte als Robert Eggers' «Nosferatu – Der Untote». So steht etwa Schauspiellegende Willem Dafoe («Poor Things», 69) schon zum dritten Mal nach «The Northman» und «Der Leuchtturm» für Eggers vor der Kamera. Er bezeichnet die Sets des Regisseurs in Pressematerial zum Film als «so detailliert und so bedacht» und lobt die «richtige Balance aus Leidenschaft, Spass und Herausforderung», die der Star–Regisseur bei Dreharbeiten erschaffen würde.