Nostalgie in der Mediathek: Diese Kultserien lohnen sich

Darum geht's in «Zwei Münchner in Hamburg»: Julia Heininger (Uschi Glas), Abteilungsleiterin in der Bayernbank in München, wird nach Hamburg versetzt, wo sie die Bankfiliale leiten soll. Anfangs ist sie nicht begeistert, da sie vermutet, dass ihr bayerischer Kontrahent Dr. Ralf–Maria Sagerer (Elmar Wepper) dahintersteckt. Ihre Feindschaft wird verstärkt, als er nach Hamburg geschickt wird, um ihre Investitionen zu überwachen. Julia zieht mit ihrem Sohn Maxl (Florian Stubenvoll) und Haushälterin Fanny (Enzi Fuchs) in ein Haus und freundet sich mit dem Nachbarn, Feinkosthändler Alfred Haack (Heinz Reincke), an. Als sie auch Ralf, ihren vermeintlichen Widersacher, besser kennenlernt, entwickelt sie Gefühle für ihn.