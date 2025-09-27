Not-OP: Juliette Schoppmann meldet sich bei ihren Fans

Nach den beunruhigenden Nachrichten über eine Not–OP hat sich Sängerin Juliette Schoppmann (45) bei ihren Fans gemeldet. Sie teilte ein Bild auf Instagram, das sie im Krankenhausbett zeigt. Auch ein leichtes Lächeln ist darauf zu erkennen. Zu dem Schnappschuss aus der Klinik schreibt sie an ihre 123.000 Follower: «Danke für all eure lieben Nachrichten. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Macht euch ein schönes Wochenende und passt gut auf euch auf!»
Zuvor hatte Juliette Schoppmanns Ehefrau Tahnee (33) ebenfalls auf Instagram bekannt gegeben, dass Schoppmann im Krankenhaus liegt. In einem Video aus der Klinik erklärte sie: «Meine Frau hatte gestern Nacht noch 'ne weitere Not–OP.» Zudem hatte Tahnee verkündet, dass sie einige geplante Auftritte verschieben müsse. Sie wolle sich jetzt um ihre Frau kümmern, so die Comedienne. Weitere Details über die Operation von Schoppmann sind unterdessen nicht bekannt.
2023 verkündeten sie ihre Hochzeit
Juliette Schoppmann wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» bekannt. In der ersten Staffel belegte sie den zweiten Platz hinter Alexander Klaws (42). Tahnee mischt seit mehreren Jahren die deutsche Comedy–Szene auf und war bereits in unterschiedlichsten TV–Formaten zu sehen, darunter etwa auch im Streaming–Hit «LOL: Last One Laughing» von Amazon Prime Video. Anfang 2023 gaben Schoppmann und Tahnee ihre Hochzeit bekannt.