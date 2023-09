Notaufnahme, Quälende Schmerzen: Liam Payne ist wieder im Krankenhaus

Einige Wochen zuvor hatte der 30–Jährige auf seinem YouTube–Channel über die schwere Zeit nach der Trennung von One Direction gesprochen, und darüber, dass er 100 Tage in einer Entzugsklinik im US–Bundesstaat Louisiana verbracht hatte. «Ich musste mir eine Auszeit nehmen, weil ich zu jemandem geworden war, den ich nicht mehr wirklich wiedererkannt habe», so Payne. Der Aufenthalt habe ihm geholfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.