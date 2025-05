Notlösung in Cannes: Halle Berry musste Look in letzter Minute ändern

Dieses Streifen–Kleid war definitiv nicht ihre erste Wahl! Halle Berry (58) musste sich für die Eröffnungszeremonie der Filmfestspiele in Cannes kurzfristig einen Plan B für ihre Garderobe überlegen. Zur Gala am Dienstag erschien die Hollywoodschauspielerin in einem schwarz–weiss gestreiften Neckholderkleid, das hochgeschlossen war und wenig Haut zeigte. Das Outfit musste sie in letzter Minute wechseln.