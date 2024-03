«Notruf» mit Bärbel Schäfer: Sat.1 legt RTL-Klassiker neu auf

Moderatorin der Neuauflage ist Bärbel Schäfer (60). Sie will mit ihrem Engagement ihre Wertschätzung gegenüber Notärzten zeigen, deren «Liebe und Kraft für ihren Beruf» sie laut Pressemitteilung bewundert «Einsatz– und Rettungskräfte sind zur Stelle, wenn wir in Not sind. Sie versorgen Schwerkranke und Verletzte bei Unfällen mit lebensrettenden Erstmassnahmen», wird Schäfer vom Sender zitiert.