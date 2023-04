Nova Meierhenrich: «Ich bin mit mir gerade ziemlich im Reinen»

Was Rollen angeht, möchte ich einfach spielen. Rollen, die Geschichten über tolle Frauen in ihren besten Jahren erzählen. Geschichten über starke, selbstbewusste Frauen mit all ihren Facetten. Geschichten aus dem Leben. Leider gibt es viel zu wenig Bücher mit starken Frauenrollen in den 40ern und 50ern. So schade! Aber es bewegt sich gerade so viel in unserer Branche, vielleicht lernen wir auch endlich, dass genau diese Frauen so viele Geschichten zu erzählen haben und dass die Hauptrolle nicht immer 25 sein muss, damit der Film erfolgreich ist. Jedes Alter hat seine Abenteuer! Und ich bin mir sicher, die Zuschauer und Zuschauerinnen haben Lust darauf!