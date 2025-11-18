Nova Meierhenrich: So schmeckt das Leben mit einem Spitzenkoch

«Sich bekochen zu lassen, ist natürlich immer das Tollste»

Und wer steht bei den beiden zu Hause häufiger am Herd? «50/50, mal der eine, mal der andere», erklärt Meierhenrich. «Aber am schönsten finde ich es, zusammen in der Küche zu stehen und zu kochen, ein Glas Wein in der Hand zu haben und zu quatschen», so die Moderatorin. «Wenn er Zeit hat zu kochen, geniesse ich das total. Und manchmal drehen wir die Rollen um, dann koche ich für ihn. Aber sich bekochen zu lassen, ist natürlich immer das Tollste», lacht Meierhenrich.