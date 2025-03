Nova Meierhenrich über neue Liebe: «Teilen eine grosse Leidenschaft»

Was die beiden verbindet und was sie aus der Zeit mitnimmt, in der sie versucht hat, ihren Traum, Mutter zu sein, wahr werden zu lassen, verrät sie ebenfalls im Interview zu «Lebensschlenker». In dem Buch beschreibt sie ausführlich den Prozess ihrer Kinderwunschbehandlung, von der Auswahl des Spendersamens bis zu den Terminen in zwei verschiedenen Kliniken in Dänemark. Auch über psychische und physische Belastungen der Behandlung oder übergriffige Fragen zum Thema Kinderwunsch sowie Solo–Mutterschaft spricht sie in dem Buch, das «anderen helfen, informieren und Mut machen» soll.