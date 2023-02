Der bislang grösste Erfolg eines Wildcard-Kandidaten war der Finaleinzug gewesen, dazu kam es erstmals in Staffel zwei. Ansonsten triumphierten bislang stets die Promis gegen Winterscheidt. In der aktuellen Staffel treten Rapper Sido (42), Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) sowie Musiker Bill Kaulitz (33) an.