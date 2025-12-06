NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird wieder Vater

Babyfreuden bei Hendrik Wüst (50) und seiner Ehefrau Katharina: Die beiden erwarten offenbar ihr zweites Kind. Laut Informationen der «Bild»–Zeitung soll das Baby angeblich im Frühjahr zur Welt kommen. Und der Ministerpräsident des Landes Nordrhein–Westfalen hat nun auch auf Instagram die freudige Nachricht über den Familienzuwachs indirekt bestätigt.
Glückwünsche auf Instagram
Dort postete der Politiker, der mit seiner Ehefrau bereits eine vierjährige Tochter hat, zum Nikolaustag am heutigen 6. Dezember ein Bild, auf dem vier Schuhe beziehungsweise Stiefel zu sehen sind. In allen steckt ein Schoko–Nikolaus. Dazu heisst es von dem 50–Jährigen: «Familie Wüst wünscht einen frohen Nikolaus!» In den Kommentaren zu dem Beitrag sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche zum Familienzuwachs.
Hendrik Wüst und seine Ehefrau Katharina sind seit 2019 verheiratet. Der CDU–Politiker ist seit Oktober 2021 Ministerpräsident von Nordrhein–Westfalen, wenige Monate zuvor war Tochter Philippa zur Welt gekommen.