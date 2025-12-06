NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird wieder Vater

Glückwünsche auf Instagram

Dort postete der Politiker, der mit seiner Ehefrau bereits eine vierjährige Tochter hat, zum Nikolaustag am heutigen 6. Dezember ein Bild, auf dem vier Schuhe beziehungsweise Stiefel zu sehen sind. In allen steckt ein Schoko–Nikolaus. Dazu heisst es von dem 50–Jährigen: «Familie Wüst wünscht einen frohen Nikolaus!» In den Kommentaren zu dem Beitrag sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche zum Familienzuwachs.