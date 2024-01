NSYNC feat. Backstreet Boys: Joey Fatone und AJ McLean planen Tour

Nicht das erste gemeinsame Musikprojekt

Für Fatone und McLean ist es nicht das erste Mal, dass sie gemeinsame Sache machen. Die beiden sind seit mehr als 20 Jahren befreundet. Im vergangenen Herbst trat McLean im Rahmen der «Joey Fatone & Friends Welcome to Tampa 90s Party» in Tampa, Florida, auf. Dort sei laut Insider auch die Idee für die gemeinsame Tour entstanden.