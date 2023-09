NSYNC: Keine gemeinsame Tour - aber ein neuer Song

Fans mussten seit 2002 auf eine Reunion der Boygroup *NSYNC warten. Jetzt ist es endlich so weit: Am Donnerstag wurde ein Trailer zum neuen Song «Better Place» für den Soundtrack des Animations–Abenteuers «Trolls 3 – Gemeinsam Stark» veröffentlicht. Das neue Werk kann ab sofort vorbestellt werden, wird jedoch erst ab dem 29. September erhältlich sein. Zu einem neuen Trailer des Films wurde die Info zum Release des neuen Songs auch auf den offiziellen Filmseiten via Social Media verbreitet. Es ist die erste musikalische Neu–Veröffentlichung seit dem The–Neptunes–Remix des Songs «Girlfriend» an der Seite von Rapper Nelly (48) vor rund elf Jahren.