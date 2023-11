Nun kosten auch Facebook und Instagram: Was auf Nutzer zukommt

Wie Meta den Schritt rechtfertigt

Das Unternehmen begründet den Schritt in einem Blogpost mit den veränderten europäischen Datenschutzrechten und den damit verbundenen höheren Kosten. Diese werden also de facto an die Endkunden weitergereicht. Weil man gleichzeitig seine Produkte so vielen Menschen wie möglich anbieten wolle, habe man sich zu dem nun eingeschlagenen Weg entschieden.