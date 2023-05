Nun zusammen in Cannes: Leonardo DiCaprio und Irina Shayk nur Freunde?

Sie besuchten dieselben Events

Wie die britische «Daily Mail» schreibt, besuchten beide Stars am 22. Mai die Geburtstagsfeier von Model Naomi Campbell (53). An dem Abend trug Irina Shayk einen Hauch von Nichts: Ihr durchsichtiges Kleid legte den Blick auf ihre Dessous frei. «Einfach mal machen», schrieb sie zu dem mutigen Look auf ihrer Instagram-Seite. Zu übersehen war sie bei dem Event also nicht. Zudem, so die «Daily Mail», sei das russische Model auch bei der Premiere von Leonardo DiCaprios Film «Killers of the Flower Moon» erschienen.