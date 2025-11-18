Nur «ein Film pro Jahr»: Mila Kunis hat neue Prioriäten im Leben

In dem Gespräch noch gefragt, was ihr Lieblingsaspekt davon sei, Kinder zu haben, sagte Kunis knapp: «Ich denke, der gesamte Prozess.» Ihren heutigen Ehemann lernte sie bereits am Set der Serie «Die wilden Siebziger» kennen, in der Kutcher und Kunis ein Paar spielten. Doch erst im Jahr 2012 gingen sie auch im echten Leben eine Beziehung ein, heirateten 2015.