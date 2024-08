Nur Freunde? Strahlender Auftritt von Meryl Streep und Martin Short

Dating–Spekulationen um Meryl Streep und Martin Short entstanden erstmals im Januar dieses Jahres. Die Altstars sassen bei der Verleihung der Golden Globes zusammen und wirkten sehr vertraut. Beide waren für ihre Rollen in der dritten Staffel von «Only Murders in the Building» für einen Globe nominiert. Beide gingen leer aus. In der dritten Runde der Comedyserie hatten Streep und Short ein Paar gespielt, was den Gerüchten sicherlich Auftrieb gegeben hat.