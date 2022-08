«Nur für Erwachsene»: Rupert Everett als gnadenloser Pornoproduzent

Als ein Ersatzmädchen für eine Szene mit einer bestimmten Sexpraktik gesucht wird, bietet der schrullige Regisseur Dave (Phil Daniels, 63) Amy den Auftritt an. «Niemand wird es dir übelnehmen, wenn du nicht mitmachst», sagt er und meint es vielleicht sogar so. Dennoch ist es eine der vielen kleinen Andeutungen bezüglich der männerdominierten Machtverhältnisse in der Branche. Die erfahrene Hayley redet Amy ins Gewissen, denn wenn sie es einmal mache, werde sie es immer tun müssen. Die 19-Jährige entschiedet sich gegen die Szene. «Überrede sie nicht», warnt Hayley Dave und düst in ihrem pinken Caprio davon. «Natürlich nicht», sagt Dave - und macht es natürlich doch.