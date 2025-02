«Nur noch ein einziges Mal»-Prozess: Weitere Opfer sollen aussagen

Die Gegenseite hat bereits öffentlich auf die neuen Entwicklungen reagiert. In einer Erklärung sagte Bryan Freedman, ein Anwalt von Baldoni, dass Livelys überarbeitete Klage «voll von substanzlosem Hörensagen von ungenannten Personen ist, die eindeutig nicht mehr bereit sind, vorzutreten oder ihre Behauptungen öffentlich zu unterstützen». Er fügte ausserdem hinzu: «Da Dokumente nicht lügen und Menschen es tun, werden die bevorstehenden Befragungen derjenigen, die ursprünglich Frau Livelys falsche Behauptungen unterstützt haben, und derjenigen, die Zeugen ihres eigenen Verhaltens sind, aufschlussreich sein. Was hier wirklich unangenehm ist, ist der Mangel an tatsächlichen Beweisen, den Frau Lively hat.»