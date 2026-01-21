Nützliche Smartphone-Tipps gegen Kälte - aber nur wenige befolgen sie

Es ist frostig in weiten Teilen Deutschlands – und soll wohl auch noch eine Weile so bleiben. Viele Verbraucher haben laut einer aktuellen Bitkom–Umfrage schon Smartphone–Ärger bei Kälte gehabt. Rund zwei Drittel (68 Prozent), gaben in der Befragung im Auftrag des Digitalverbands an, bei Kälte Probleme mit ihrem Gerät bemerkt zu haben, aber nur rund die Hälfte (51 Prozent) hält sich an Tipps, die dagegen helfen könnten. Frauen sind demnach mit 54 Prozent etwas vorsichtiger als Männer (49 Prozent). Insgesamt 46 Prozent der Befragten nutzen das Smartphone im Winter weniger im Freien als sonst.