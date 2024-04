O. J. Simpson: Sämtliche Kinder kamen an sein Sterbebett

Trotz zahlreicher belastender Indizien wurde der ehemalige Football–Spieler und gelegentliche Schauspieler («Die nackte Kanone») seinerzeit im Mordprozess freigesprochen. In einem späteren Zivilprozess verurteilte ihn das Gericht jedoch zu einer Schadensersatz–Zahlung in Höhe von insgesamt 33,5 Millionen US–Dollar an die Hinterbliebenen.