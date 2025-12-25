Oasis, Black Sabbath und mehr: Die Live-Momente des Jahres

Pleiten, Pech und Pannen

Doch nicht nur begeisterte oder rührende Momente brachte das Konzertjahr mit sich. Für Aufsehen sorgten auch denkwürdige Auftritte, Bühnen–Pannen oder ein ungewollter Cameo–Auftritt. Letzteren legte Andy Byron, ehemaliger Chef des Softwareunternehmens Astronomer, hin. Er trat zurück, nachdem im Sommer ein Kiss–Cam–Video von einem Coldplay–Konzert viral ging. In dem Clip war er mit einer Frau in enger Umarmung zu sehen, die nicht seine Ehefrau war. Sie schlug die Hände vor das Gesicht und wandte sich ab; er versuchte, sich vergebens zu verstecken.