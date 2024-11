Oasis-Frontmann Liam Gallagher dementiert neues Album

Liam Gallagher (52) räumt mit den Spekulationen auf! Seitdem im Sommer bekannt geworden war, dass seine Band Oasis ein Comeback feiert, häuften sich die Gerüchte um ein neues Album. So ging aus einem Post eines Fan–Accounts auf X hervor, dass Gallagher und sein Bruder Noel (57) «intensiv» an einer neuen Oasis–Platte arbeiten. «Beruhigen wir uns, es ist kein Oasis–Album in der Mache. Das war ein Witz und der Grund dafür ist, dass jeder derzeit ein wenig angespannt ist. Es tut mir leid, wenn ich jemanden verärgert habe, aber verdammt, es war zum Totlachen», reagierte Gallagher und beendete damit die Hoffnungen seiner Fans.