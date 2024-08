Oasis: Grosses Comeback nach 15 Jahren geplant?

Es könnte das Comeback des Jahres werden: Die Kultband Oasis steht angeblich kurz vor ihrer grossen Reunion, wie verschiedene britische Medien, darunter die «Sunday Times», berichten. Auch Oasis–Sänger Liam Gallagher (51) heizt die Gerüchteküche zusätzlich an: Nach seinem Headliner–Auftritt am Sonntag, den 25. August auf dem Reading Festival in der gleichnamigen britischen Stadt, sei ein mysteriöses Datum auf den Bildschirmen hinter dem Sänger erschienen, wie das britische Musikmagazin «NME» schreibt.