Oasis: Kehren die Gallagher-Brüder 2027 nach Knebworth zurück?

Nachdem die ausverkaufte Stadiontour im vergangenen Jahr alle Zweifel an der Beständigkeit der Versöhnung ausräumte, gab Liam Gallagher bereits im Oktober bei einem Konzert im Londoner Wembley–Stadion einen deutlichen Hinweis auf die Zukunft. Vor dem finalen Song bedankte er sich bei den Fans für ihre Treue und verabschiedete sich mit den Worten, dass man sich im nächsten Jahr wiedersehe.