Oasis-Reunion: Spekulationen über Gitarristen und Vorbands

Archer begann seine musikalische Karriere in den frühen 1980er–Jahren mit Bands wie The Edge und The Contenders. Nach dem Ende von Oasis schloss er sich mit Liam Gallagher, Chris Sharrock (60) und Andy Bell (60) der ehemaligen Band Beady Eye an. Auch mit High Flying Birds, der Band von Noel Gallagher, stand er bereits auf der Bühne.