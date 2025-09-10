Oasis rocken die USA: Diese Weltstars geben sich die Ehre

Auf ihrer Reunion–Tour haben Oasis fünf Konzerte in den USA gegeben. Das Live–Comeback liessen sich auch einige Promis nicht entgehen. Besonders die beiden Auftritte im Rose Bowl Stadium in Los Angeles zogen grosse Namen an. Leonardo DiCaprio zeigte sich laut «Daily Mail» am ersten Abend mit seiner Partnerin Vittoria Ceretti. Auch Schauspielerin Salma Hayek und Sängerin Rita Ora genossen die Musik, wie in einer Instagram–Story von Ora zu sehen war. Ehemann Taika Waititi begleitete sie.