Oasis-Witze bei «Saturday Night Live»: Liam Gallagher reagiert pikiert

In dem Sketch fragt Colin Jost (42) in seiner Rolle als Nachrichtemoderator, ob es die beiden wirklich schaffen werden, sich bei der Tour nicht an die Gurgel zu gehen. Noel und Liam bejahen und streiten sich daraufhin prompt darüber, wer damit gelassener umgehen würde. «Ihr seid 50 Jahre alt und zankt wie kleine Kinder», stellt Jost schliesslich fest. Seine Bitte: «Ich will wirklich, dass das mit eurer Tour klappt, okay? Denn ich habe schon Tickets gekauft und ich will so hart abgehen, dass ich den ‹Weisser Junge des Jahres›–Award gewinne.»