Ob solo oder vergeben: Die besten Liebesfilme zum Valentinstag

Wie jedes Jahr spaltet der Valentinstag am 14. Februar die Menschheit - oder zumindest die Vergebenen und die Singles. Während die einen es kaum erwarten können, ihre Liebe zu feiern, würden die anderen wohl am liebsten im Bett liegen bleiben und sich die Bettdecke über den Kopf ziehen. Wer sich zu Hause verkrümeln will, der sollte sich mit einem guten Film ablenken. Ob als Single, als Paar oder für den Filmabend mit Freunden: Hier die besten Liebesfilme für jede Lebenslage!