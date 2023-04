Obama, Spielberg und Springsteen dinieren gemeinsam in Barcelona

Ein ungewöhnliches Promi-Trio beim Dinner in Spanien: Barack Obama (61), Steven Spielberg (76) und Bruce Springsteen (73) haben am Donnerstagabend gemeinsam in einem Restaurant in Barcelona zu Abend gegessen. Der Anlass für ihren Besuch war Springsteens Konzert in der spanischen Stadt, an dem Obama und Spielberg mit ihren Frauen Michelle Obama (59) und Kate Capshaw (69) am darauffolgenden Freitagabend teilgenommen haben.