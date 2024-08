Oben ohne im Urlaub? Für Heidi Klum «keine grosse Sache»

Liebesangebot am Strand

Ihr Ehemann erzählte in seinem Podcast mit Bruder Bill noch eine lustige Anekdote aus dem Urlaub. «Wir waren an einem windigen Tag an einem riesigen Strand. Da waren vielleicht 20 Leute, weit verteilt auf vielen Metern», erzählt der Musiker. «Heidi und ich beobachteten dann irgendwann einen Typen, der so komische Übungen machte am Strand. Es war ein Mix aus Taekwondo oder Jiu–Jitsu. So ein Tanz–Kampfsport. Er wollte sich auch zeigen und etwas vorführen, wie so ein Liebestanz.»