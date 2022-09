«Ocean's Eleven»-Star Henry Silva ist gestorben

Rolle neben Frank Sinatra

Der in Brooklyn, New York City, geborene Schauspieler nahm bereits als Teenager Schauspielunterricht. Nach ersten Auftritten am Broadway war er in Filmen wie «Um Kopf und Kragen» («The Tall T», 1957) oder «Giftiger Schnee» («A Hatful of Rain», 1957) zu sehen. 1960 spielte er neben den «Rat Pack»-Stars Frank Sinatra (1915-1998) und Dean Martin (1917-1995) in «Frankie und seine Spiessgesellen», das «Ocean's Eleven»-Original, das 2001 mit George Clooney (61) ein Remake erhielt. Silva hatte in der Neuverfilmung einen Cameo-Auftritt.