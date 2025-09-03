Ochsenknecht-Kampfansage: «Wir zerlegen die Pooths live'»

Erfahrung auf beiden Seiten

Beide Duos bringen bereits reichlich TV–Erfahrung mit – sowohl im Doppelpack als auch alleine. Verona Pooth trat bereits solo bei «Schlag den Star» in den Ring. Am 5. September 2020 setzte sie sich gegen Janine Kunze (51) durch. Zuletzt moderierte sie die Sat.1–Realityshow «Villa der Versuchung». Mit ihrem ältesten Sohn war sie schon in diversen Shows zu Gast. Ohne Hilfe seiner berühmten Mutter holte sich Diego dagegen kürzlich den Sieg in der 18. Staffel von «Let's Dance».