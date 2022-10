Sie erzählte Winfrey auch von einer Situation in der Royal Albert Hall 2019. Damals war Meghan mit ihrem Sohn Archie (3) schwanger. Auf Fotos des Abends sei zu sehen, wie Harry beständig ihre Hand hält. «Wir versuchten beide nur, uns festzuhalten», erklärte Meghan. Jedes Mal, wenn die Lichter in der Veranstaltungshalle ausgingen, habe sie «geweint». Weiter führte sie aus: «Ich glaube, es ist so wichtig, dass die Leute sich daran erinnern, dass man keine Ahnung hat, was jemand hinter verschlossenen Türen durchmacht, (...) selbst die Menschen, die lächeln und wie die hellsten Lichter leuchten. Man muss Mitgefühl für das haben, was möglicherweise wirklich vor sich geht.»