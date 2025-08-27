Offene Worte von Herzogin Meghan: Die heftige Kritik lässt sie kalt

Die Herzogin erklärte, in der Serie gehe es ihr eher darum, «durchdacht aufzutreten», wenn man wenig Zeit habe. «Ich habe nicht jeden Abend Zeit, Abendessen zu kochen – ich wünschte, ich hätte Zeit dafür, aber ich habe sie einfach nicht – ich bin grossartig darin, Essen zu bestellen und es schön anzurichten», sagte sie. «Ich verurteile ‹traditionelle Ehefrauen› keineswegs, wenn das für sie funktioniert, aber für mich gibt es einen Mittelweg, und meine Freude kommt daher, dass ich diesen optimalen Punkt in der Mitte gefunden habe.»