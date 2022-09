«Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt»

«Es war so hart für mich, dass ich es nicht gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt», erklärt die Schauspielerin, die ihren Durchbruch mit der RTL-Comedyserie «Mein Leben & Ich» feierte, dem Boulevardblatt. Besonders der Schlafmangel habe ihr zu schaffen gemacht. Wolke Hegenbarth sagt weiter: «Ich finde, dass ein Tiefpunkt in einem Leben erzählt werden kann. Und das war mit Abstand das härteste Jahr meines Lebens.»