Offener Brief: Kritik an «ttt»-Besetzung mit Thilo Mischke wird lauter

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, darunter Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Journalistinnen und Journalisten oder auch Musikerinnen und Musiker, zeigen sich in dem Brief «bestürzt über diese Personalentscheidung der ARD, mit der die Kultursendung ‹ttt – titel thesen temperamente› nachhaltig beschädigt» werde. Die ARD habe sich dazu verpflichtet, aktiv gegen Sexismus einzutreten, was auch in der Personalpolitik gelten müsse. «Wir wünschen uns für das Kulturfernsehen enthusiastische und an Kultur interessierte Moderatorinnen und Moderatoren, die sensibel und empathisch in der Lage sind, auf Gegenwartsdiskurse zu antworten und der Komplexität aktueller Kulturdebatten gerecht zu werden.» Eine Zusammenarbeit mit Thilo Mischke als «ttt»–Moderator schliessen sie deshalb für sich aus.