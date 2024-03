Protest von jüdischen Filmschaffenden

Offener Brief verurteilt Oscar-Rede von «Zone of Interest»-Regisseur

Ein offener Brief von jüdischen Filmschaffenden in Hollywood kritisiert Jonathan Glazer. Der Regisseur von «The Zone of Interest» hatte in seiner Rede bei der Oscar–Verleihung die israelische Militäroperation in Gaza in eine Reihe mit dem Holocaust gestellt.