Die grosse Frage nach mehr «Barbie»-Stoff

Kaum ist «Barbie» in den Kinos gestartet, wird schon über eine Fortsetzung spekuliert. Mehr Film-Stoff über die Puppe scheint angesichts des grossen Erfolges an den Kinokassen sehr wahrscheinlich. Im Interview wies Ynon Kreitz jedenfalls darauf hin, dass die Welt der berühmten Puppe noch viel Stoff biete: «Die Produktpalette von Barbie ist eine sehr breite Marke. Zusätzlich zur Barbie-Hauptfigur hat sie Familie und viele Elemente in ihrem Universum. Es ist ein sehr reichhaltiges Universum.» Ob dann auch wieder Regisseurin Greta Gerwig (39) am Start ist, scheint jedoch fraglich. Sie gab sich gerade erst im Interview mit der «New York Times» vorsichtig und sagte: «Im Moment ist das alles, was ich habe.» Sie erklärte weiter: «Am Ende eines jeden Films fühle ich mich so, als würde mir nie wieder eine Idee kommen und als hätte ich alles getan, was ich jemals tun wollte. Ich will niemandes Traum zunichtemachen, aber ich selbst bin im Moment völlig am Nullpunkt.»