«Öffentliche Vorverurteilungen»: Rammstein reagieren auf die Vorwürfe

«Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans, Irritationen und Fragen entstanden. Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie ausserordentlich ernst», meldet sich die Band am Freitagabend erstmals zu Wort. Weiter ist in dem Statement, das via Instagram veröffentlicht wurde, zu lesen: «Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt - vor und hinter der Bühne.»