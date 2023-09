Offiziell: «Barbie» wird zum erfolgreichsten Film des Jahres

Die «Barbie»–Zahlen im Detail

«Barbie», der am 20. Juli dieses Jahres in den deutschen Kinos startete, hat demnach an den nordamerikanischen Kinokassen 600 Millionen Dollar eingespielt (556 Millionen Euro). Im Rest der Welt kamen noch einmal atemberaubende 760 Millionen Dollar (704 Millionen Euro) hinzu. Damit übertrifft das bunte Werk über die beliebte Spielzeugpuppe den eingangs erwähnten Animationsfilm über Nintendo–Videospielklempner Mario. «Der Super Mario Bros. Film» konnte weltweite Bruttoeinnahmen in Höhe von 1,359 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,259 Milliarden Euro) generieren.