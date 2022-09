Offiziell bestätigt: Sitcom «Community» bekommt einen Film spendiert

Das ist bereits bekannt

«Community»-Fans werden sich auf zahlreiche Wiedersehen mit den Stars der Serie freuen können. So sei laut «Deadline» bereits in trockenen Tüchern, dass Joel McHale (50, Jeff Winger), Danny Pudi (43, Abed Nadir), Alison Brie (39, Annie Edison), Gillian Jacobs (39, Britta Perry), Jim Rash (51, Craig Pelton ) und Ken Jeon (53, Ben Chang ) zum Community College in Greendale zurückkehren werden. Serienschöpfer Dan Harmon (49) wird zudem auch den Film realisieren.