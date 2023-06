Offiziell: Dwayne Johnson erhält eigenen «Fast & Furious»-Film

Weder «Fast & Furious 11» noch «Hobbs & Shaw 2»

Der neue «Fast & Furious»-Film, der sich bei Universal in der Entwicklung befindet, soll den erst am 17. Mai in den deutschen Kinos gestarteten «Fast & Furious 10» fortsetzen, und überleiten zum ebenfalls noch unbetitelten «Fast & Furious 11». Bei dem nun angekündigten Dwayne-Johnson-Film handelt es sich also nicht um eine Fortsetzung von «Hobbs & Shaw», dem 2019 erschienenen Spin-off-Film, in dem Johnson und Actionstar Jason Statham (55) im Zentrum der Handlung standen.