Details aus den Gerichtsdokumenten

In Gerichtsdokumenten sagte Kardashian laut dem Magazin: «Ich wünsche mir sehr, geschieden zu werden. Ich habe Kanye gebeten, unsere Scheidung geheim zu halten, aber er hat das nicht getan. Kanye hat eine Menge Fehlinformationen über unsere privaten Familienangelegenheiten und unsere gemeinsame Elternschaft in den sozialen Medien verbreitet, was zu emotionalem Leid geführt hat. Ich glaube, dass die gerichtliche Aufhebung unseres Ehestatus' Kanye helfen wird, zu akzeptieren, dass unsere eheliche Beziehung vorbei ist, und einen besseren Weg einzuschlagen, der uns helfen wird, unsere Kinder friedlich gemeinsam zu erziehen.»