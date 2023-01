Offiziell: Netflix-Hit «Wednesday» bekommt zweite Staffel

Seit der Veröffentlichung der ersten Staffel am 23. November hat das «Addams Family»-Spin-off mit Jenna Ortega (20) in der Hauptrolle sich US-Medienberichten zufolge zur drittbeliebtesten Netflix-Serie aller Zeiten entwickelt - hinter der vierten Staffel von «Stranger Things» und «Squid Game». «Wednesday» hat zudem zweimal den Rekord gebrochen für die meisten Stunden, in denen eine englischsprachige Fernsehserie in einer einzigen Woche von den Zuschauern angesehen wurde.