Offiziell: Prinz William besucht EM-Finale in Berlin

Der britische Thronfolger wird mit dem frischgebackenen englischen Premierminister Keir Starmer (61) das EM–Finale besuchen. Nach Englands Halbfinalsieg in letzter Minute hatte sich William in einer Instagram–Story direkt an den Siegtorschützen Ollie Watkins (28) gewandt, der in der 90. Minute den Siegtreffer schoss. «Was für ein schönes Ding, Ollie! Gratulation England! EURO2024–Finalisten», feierte William das englische EM–Team und den Stürmer.