Ausserdem teilt die britische Königin Familiendetails und Erinnerungen an den Tag der Geburt des Sohnes von Thronfolger Prinz Charles (73). «Prinz William Arthur Philip Louis ist der ältere Sohn des Prinzen von Wales und Diana, Prinzessin von Wales. Er wurde am 21. Juni 1982 um 21.03 Uhr im St. Mary's Hospital in Paddington, London, geboren», so die Eckdaten. «Ein Aushang an den Toren des Buckingham Palasts» habe verkündet, dass William etwas mehr als 3.200 Gramm gewogen habe.